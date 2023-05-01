Американский журналист Моррис: Действия Киева на Донбассе — это непрерывный терроризм и геноцид Фото: REUTERS

Действия Киева на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, об этом заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Это то, что происходит (на Донбассе - прим.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», - прокомментировал Моррис удары ВСУ по населенным пунктам.

Журналист подчеркнул, что украинский конфликт начался именно тогда, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса.

Ведущий отметил, что только «необразованный человек» не может этого понять.

«Накануне ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории, на которых нет никаких военных объектов», - напомнил Моррис.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в маршрутное такси, в котором находились пассажиры, мирные жители. По предварительным данным семь человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Глава города добавил, что информация пока проверяется. Согласно видеозаписям, которые публикуют в соцсетях с места событий, маршрутное такси выгорело практически полностью, от него остался только металлический каркас.

Прохожие и сотрудники экстренных служб помогали пострадавшим, также вокруг места происшествия было обнаружено несколько тел.

В этот же день ВСУ нанесли массированный ракетный удар по двум районам Донецка. Киевские неонацисты выпустили 10 снарядов из реактивной системы залпового огня, сообщается о прилётах в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити».