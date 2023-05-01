Российские артиллеристы уничтожили около 140 целей ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» уничтожили на Краснолиманском направлении около 140 целей ВСУ, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по около 140 целям противника», - заявил Савчук.

Руководитель отметил, что на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки были вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе и технике.

Как писал сайт KP.RU, в три часа ночи 1 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Позже этой же ночью воздушная тревога объявлялась в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что на Украине в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.