Минобороны РФ: ВС России нанесли удары по четырем артпозициям ВСУ в ДНР Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские артиллеристы нанесли удары по боевикам на четырех направлениях в ДНР, об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На Александро-Калиновском направлении артиллеристами нанесены огневые налеты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника. Потери в живой силе артрасчетов ВСУ составили до 60 человек», - сообщил Астафьев.

На Марьинском направлении артиллеристы уничтожили два взводных опорных пункта бригады ВСУ, при этом противник потерял до 20 человек живой силы и три единицы автомобильной техники, добавил он.

Астафьев отметил, что на Авдеевском направлении авиацией нанесено два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили танк и три боевых машины пехоты противника в районах населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка», - подчеркнул офицер.

Как писал сайт KP.RU, начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что артиллеристы уничтожили на Краснолиманском направлении около 140 целей ВСУ.

Савчук отметил, что на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки были вскрыты позиции двух бригад ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе и технике.

Ранее ночью 1 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Намного позже воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

Владимир Рогов сообщал, что в Павлограде Днепропетровской области российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.