Лера Кудрявцева разоблачила телефонного мошенника с Украины Фото: Алина ЧЕРНОВА

Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника, спросив его про принадлежность Крыма. Видео с записью этого разговора Кудрявцева опубликовала в своем Telegram-канале.

Телефонный аферист позвонил российской телеведущей и попытался убедить в том, что ее личные данные попали в публичный доступ. Кудрявцева перебила мошенника и задала простой вопрос.

«Скажите, а Крым чей?!» - спросила Кудрявцева.

Злоумышленник ответил, что «покамест ваш, Российской Федерации», чем и вызвал смех у телеведущей.

Как писал сайт KP.RU, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что любой звонок с неизвестного номера может вызвать подозрение.

Он отмечал, что имеются ситуации, когда не стоит брать трубку ни в коем случае. Например, если звонят со слишком короткого номера (из трех или четырех цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом.

«Сбрасывающие» звонок - почти всегда мошенники», - отметил эксперт.

По словам Тимофеев, можно распознать, кто звонит с незнакомого номера, воспользовавшись поиском информации об этом номере в интернете или специальными приложениями для проверки и идентификации входящих звонков.