ЦТАК: Размещение США на Корейском полуострове стратегического вооружения приводит регион на грань ядерной войны Фото: REUTERS

Размещение США на Корейском полуострове атомных подводных лодок и других стратегических вооружений приводит регион на грань ядерной войны, об этом сообщил обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён.

«...Размещение ядерных стратегических средств США было главным злокачественным фактором обострения напряженности на Корейском полуострове», - написал журналист.

В статье отмечено, что «ситуация в регионе максимально обострялась» каждый раз, когда американские стратегические бомбардировщики или атомные авианосцы и атомные подлодки появлялись в районе Корейского полуострова.

«Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война», - подчеркнул Чхве Чжу Хён.

Как писал сайт KP.RU, 26 апреля США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, а также ряд других шагов для демонстрации потенциала сдерживания.

Объявлялось «о создании новой консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны КНДР».

В декларации было отмечено, что США намерены для демонстрации потенциала сдерживания организовывать заход в Южную Корею американской атомной подводной лодки с баллистическими ракетами.