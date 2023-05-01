Что произошло в ночь на 1 мая

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни Фото: Андрей Новодережкин/ТАСС

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, об этом сообщил сайт KP.RU. Кутюрье госпитализировали в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и ушел из жизни в реанимации, отмечал «Пятый канал».

Модельер Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Он окончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина) в 1962 году. В 1963 году Зайцев представил свою первую коллекцию специальной одежды для работниц сельского хозяйства.

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