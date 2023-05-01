Пользователи Twitter высмеяли заявление «трусливого поросенка и мошенника» Зеленского о ношении пистолета Фото: REUTERS

Пользователи Twitter высмеяли заявление Зеленского о том, что он носит с собой пистолет.

Данное заявление президента Украины было воспринято скептически и с иронией.

«Зеленский - трусливый поросенок», - заявил пользователь I am Groot.

Bionic Sasquatch язвительно заметил, что «Владимир Зеленский, он же - Кокаиновый Медведь».

Prometheus подчеркнул, что Зеленский трусливый мошенник, и теперь об этом знает весь мир.

Joshua Kerr подытожил: «он же комик! В каком мире вы живете? Этот парень просто играет роль, вот и все».

В своих комментариях пользователи говорили, что поэтому у Зеленского есть двойник, а также отмечали, что это «просто слова».

Как писал сайт KP.RU, ранее в интервью украинскому телеканалу Зеленский заявил, что носит при себе пистолет и тренируется в стрельбе из него. Также он признался, что проходит тренировки по стрельбе.

Издание Bild со ссылкой на источник написало, что Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования Днепра.

В Киеве уверены, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования рек, потому что они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью.

После того, как на борт байдарки наносят специальное покрытие, их становится чрезвычайно трудно обнаружить при помощи приборов ночного видения. Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил таким образом около 40 украинских спецназовцев.