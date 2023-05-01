18 человек погибли при падении туристического автобуса в овраг в Мексике Фото: REUTERS

Туристический автобус упал в овраг в штате Наярит на западе Мексики. Жертвами происшествия стали 18 человека, а 33 пострадали при падении. Об этом сообщает прокуратура штата.

Как сообщают правоохранительные органы, ДТП произошло вечером в минувшую субботу, 29 апреля, на шоссе между городом Пуэрто-Вальярта и столицей штата Тепиком. Уточняется, что туристический автобус направлялся из города Гвадалахара в город Ринкон де Гуайябитос муниципалитета Компостела.

«Сотрудники службы уголовного розыска, сотрудники... прокуратуры и эксперты обнаружили на месте происшествия 18 погибших, включая семерых мужчин и 11 женщин», - сообщает прокуратура штата, где отмечают, что расследование случившегося продолжается.

Напомним, в марте этого года автобус со школьниками упал в реку в Армении. Как писал сайт KP.RU, тогда погиб один человек, а 23 - пострадали.