Дмитрий Медведев заявил, что Twitter прогнулся под Госдеп и Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Социальная сеть Twitter прогнулась под США и Украину, об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал наложенные Twitter ограничения на свой англоязычный аккаунт.

"Твиттер прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон Маск явно не справился с этим заданием, увы", - отметил Медведев в своем телеграмм-канале.

Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что в целом можно обойтись и без использования данной соцсети.

При этом Медведев подчеркнул, что можно обойтись и без Twitter.

"Это всего лишь иностранная соцсеть, которая действует в интересах американского истеблишмента. Мы смогли вполне цинично использовать ее для продвижения наших пропагандистских целей", - заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание Илона Маска на блокировку своей записи в Twitter об отношениях с Польшей.