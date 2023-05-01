Дмитрий Медведев заявил, что Twitter прогнулся под Госдеп и Украину
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Социальная сеть Twitter прогнулась под США и Украину, об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал наложенные Twitter ограничения на свой англоязычный аккаунт.
"Твиттер прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон Маск явно не справился с этим заданием, увы", - отметил Медведев в своем телеграмм-канале.
Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что в целом можно обойтись и без использования данной соцсети.
При этом Медведев подчеркнул, что можно обойтись и без Twitter.
"Это всего лишь иностранная соцсеть, которая действует в интересах американского истеблишмента. Мы смогли вполне цинично использовать ее для продвижения наших пропагандистских целей", - заключил он.
Ранее Дмитрий Медведев обратил внимание Илона Маска на блокировку своей записи в Twitter об отношениях с Польшей.