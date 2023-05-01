Грузии не выдали статус кандидата в ЕС из-за отказа вводить антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузии не предоставили статус кандидата в члены Европейского союза из-за того, что власти республики отказались присоединяться к антироссийским санкциям. Такое заявление в понедельник, 1 мая, сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране», — заявил глава грузинской столицы.

Каладзе отметил, что власти тщательно работают над выполнением 12 рекомендаций, которые были переданы Грузии для получения статуса кандидата Европейского союз. По его словам, если статус будет предоставлен «обрадуемся», а если нет – «это не проблема».

Напомним, ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили исключил введение антироссийских санкций, отметив, что к принятию каких-либо решений нужно подходить с большей ответственностью.