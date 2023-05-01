Рогов: удар по Павлограду лишил три бригады ВСУ возможности для наступления Фото: REUTERS

Три бригады ВСУ теперь не смогут начать активные боевые действия из-за потери складов в Павлодаре в результате ударов российских военных. Переброска бригад на запорожское направление завершилась 30 апреля. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Переброска завершилась, противник находится на ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки", - приводит слова Рогова ТАСС.

Кроме того, по его словам, сейчас у трех бригад ВСУ возникнут проблемы с доставкой необходимых материалов для боевых действий.

"Я думаю, с учетом того, что 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, где были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, на данный момент, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий. Это займёт еще несколько дней, а, возможно, и недель подготовки, как минимум два-три дня. Это зависит от того, как попали по складам в Павлограде и достаточно ли большие объемы запасов ВСУ уничтожены", - пояснил он.

Ранее Рогов говорил о том, что российские военные на Украине в Павлограде нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления