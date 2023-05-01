В Белом доме заявили, что потеря Киевом Артемовска ничего не значит Фото: REUTERS

В Белом доме считают, что Артемовск (старое название - Бахмут) не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Взятие Артемовска абсолютно не изменит ход конфликта в пользу России», - сказал он на брифинге.

По словам Кирби, Артемовск якобы является единственным районом, где российские силы смогли добиться «незначительных успехов», но сам город продолжает держаться.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что город Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое.

«Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», - отмечал он.

Однако, 24 апреля Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya заявил, что украинские войска не могут позволить себе оставить Артемовск, чтобы у российских военных не появился «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Спасенный российскими бойцами из разрушенного Артемовска местный житель рассказал, как складывалось общение с ВСУ.

«С некоторыми нормально общались... но большинство – мародеры и убийцы. И были они под конец в истерике, шмыгали, как мыши под веником», - подчеркнул Андрей.

Российских бойцов, которые освобождали их, Андрей назвал, «мужики! Корректные, вежливые, жесткие – если начинался «курятник» и все женщины говорили одновременно. И дисциплина у них, чувствовалось.