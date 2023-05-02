Минфин США заявил, что к 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать госдолг Фото: REUTERS

Министерство финансов США уже 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать госдолг, если конгресс не расширит лимиты заимствований, об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

«Оценив последние поступления федеральных налогов, наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, возможно, уже к 1 июня», - подчеркнула Йеллен.

Она добавила, если конгресс до этого времени не повысит или не приостановит долговой лимит.

Как писал сайт KP.RU, 19 января США должны должны достичь потолка государственного долга и начать применять «экстраординарные меры» во избежание дефолта, который становится возможным в начале лета, об этом предупреждали в министерстве финансов страны.

Как указывалось, под «экстраординарными мерами» понимается, в частности, приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды, обслуживающие бюджетников.

22 апреля стало известно, что госдолг США достиг нового потолка. Если политики не договорятся о повышении его уровня, стране грозит дефолт. Это означает, что исполнение статей бюджета будет приостановлено, прекратится выплата зарплат бюджетникам, включая военных, сотрудники государственных учреждений не будут выходить на работу.

27 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.