Сценаристы США объявили забастовку, требуя улучшений условий труда Фото: REUTERS

Сценаристы в США начнут забастовку во вторник, 2 мая, поскольку не добились договоренности с киностудиями по вопросу улучшения условий труда. Об этом сообщает портал Axios.

Ранее телеканал CNN передавал, что сценаристы в США намерены устроить забастовку, которая может привести к остановке производства новых телепрограмм, сериалов и фильмов, в случае если до вторника, 2 мая, не исполнят их требования по улучшению условий труда, а также повышению зарплаты.

Во вторник, 2 мая, истекает действующий еще с 2020 года контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом продюсеров кино и телевидения, в который входят компании Warner Bros, Paramount Global, Disney, Discovery, NBC Universal, Netflix, Apple, Amazon, а также CBS и Sony. Как отмечается, договор, объем которого составляет около 750 страниц, оговаривает не только минимальную зарплату сценаристов, но и все юридические вопросы.

«Американская гильдия сценаристов призвала к первой за 15 лет забастовке после того, как переговоры о трудовом соглашении со студиями Голливуда сорвались», - передает портал, уточняя, что члены гильдии сценаристов в ходе забастовки перестанут выполнять рабочие обязанности.

Напомним, 2 мая 2017 года американские сценаристы отменили забастовку. Тогда гильдия добилась массового повышения зарплат.