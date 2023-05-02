Эксперт Ачкасов предупредил о падении и возможном ослаблении на 20% доллара

Эксперт Ачкасов: доллар начал многолетнее падение и может ослабеть на 20 процентов Фото: REUTERS

Индекс доллара через один-два месяца может пробить вниз круглый уровень в 100 пунктов. Данный показатель отражает курс к валютам шести стран - торговых партнеров США. Выше него он находился с апреля 2022 года, а само падение может составить 20%, заявил управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.

Ранее аналитики Bank of America сделали вывод, что американский доллар вошел в свой многолетний негативный тренд за последние 50 лет.

"Эксперты из Bank of America, конечно, правы: график индекса доллара наглядно демонстрирует начало его многолетнего ослабления. Судя по графику, индекс может пробить психологический уровень 100 пунктов, на сегодняшний день дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле - невозможно предсказать", - отметил Ачкасов.

По словам эксперта, на это влияет несколько факторов. Например, потенциальное понижение процентных ставок ФРС США может вести к тому, что у инвесторов упадет интерес к долларовым активам.

"Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара. Валюта в рамках цикла падения может ослабеть на 20% в отношении корзины основных валют", приводит слова Ачкасова РИА Новости.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что сейчас во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, однако на данный момент сложно говорить о какой-либо альтернативе.