пресс-служба Госсовета Крыма

Глава госсовета Крыма Владмир Константинов заявил, что освобождение Одессы от оккупации поможет расследовать трагедию, произошедшую в одесском доме профсоюзов в 2014 году.

"Сегодня уже девятая годовщина трагедии в Одессе. До сих пор это преступление так и не расследовано. И уже очевидно, что разобраться в происшедшем 2 мая 2014 года, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после освобождения города от нацистской оккупации", - отметил Константинов в своем телеграм-канале.

Также Константинов сообщил, что в Одессе 2 мая горожане считают днем траура по погибшим в 2014 году. При этом, массовые акции даже мирного характера в нынешних условиях маловероятны, уточнил глава парламента Крыма

Также Владимир Константинов ранее сообщал о том, что ВСУ получат жесткий отпор, если предпримут попытку захватить Крым. По мнению политика, контрнаступление ВСУ начнется только в том случае, если Киеву прикажет Запад.