Сергей Цивилев: «Необходимо усилить работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах, особенно вблизи населенных пунктов»

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Не смотря на позднюю и холодную весну, температура воздуха в Кемеровской области постепенно повышается. Уже в ближайшие выходные ожидается солнечная теплая погода. Из-за сухой и морозной осени земля остается промерзшей на глубину почти два метра, а засуха на почве повышает опасность пожаров.

«Необходимо усилить работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах, особенно вблизи населенных пунктов. Особенно это важно в преддверии длинных майских праздников, когда люди будут выезжать на природу, начинать приводить в порядок дачные участки. Мы уже видим, как страдают от пожаров жители Омской, Свердловской, Курганской областей, Забайкалья, нам нельзя допустить подобного», – потребовал губернатор Сергей Цивилев во время внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Главам территорий Губернатор дал поручение провести опашку территории вокруг населенных пунктов, а также оперативно завершить формирование специальных патрульных групп по предотвращению возгораний. Совместно с МЧС представители муниципалитетов должны информировать местных жителей о запрете палов сухой травы. Помимо этого необходимо усилить контроль за розжигом костров в городах и селах.

На территориях, где возможны лесные и ландшафтные пожары, созданы временные пожарные посты из членов добровольных пожарных команд и подразделений МЧС. Для мониторинга обстановки и оперативного информирования о возгораниях применяются технологии дистанционного зондирования земли и автоматизированные информационные системы, используются беспилотные авиационные системы. Свою эффективность уже продемонстрировало и мобильное приложение «Термические точки». С его помощью можно проводить аналитику по разным параметрам, в том числе по времени начала фиксации термических аномалий и по периодам наиболее сложной пожарной обстановки на территории.

4 мая представители всех муниципалитетов на совещании оперативного штаба Главного управления МЧС России по Кемеровской области – КуZбассу должны будут отчитаться о принятых противопожарных мерах.