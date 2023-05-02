Дом Моды Юдашкина прокомментировал смерть великого модельера Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

2 мая на 60-м году жизни умер известный модельер Валентин Юдашкин. Свои комментарии по этому поводу дали представители Дома Моды Юдашкина.

В телеграмм-канале дома Моды появился пост с черно-белой фотографией модельера и короткой подписью "Мы скорбим". В комментариях пользователи пишут о том, что не могут поверить в случившееся.

Напомним, известный российский модельер родился в 1963 году. Дебютная коллекция Юдашкина была создана в 1987 году, а в 1996 году Дом Моды Valentin Yudashkin стал членом-корреспондентом Парижского синдиката высокой моды.

Последние несколько лет Валентин Юдашкин серьезно болел онкологическим заболеванием, его личные соцсети не обновлялись с декабря 2022 года.

Стоит отметить, что Валентин Юдашкин всего на несколько дней пережил своего творческого наставника Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля. К слову, Вячеслав Зайцев скончался на 86-ом году жизни также после продолжительной тяжелой болезни.