Стилист Владислав Лисовец признал, что со смертью Юдашкина Россия лишится невероятно красивых платьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родные, близкие и те, кто просто знал Валентина Юдашкина выражают слова соболезнования его семье.

Кутюрье скончался на 60-м году жизни, он умер в больнице, куда попал за пару дней до смерти.

С 2015 года мэтр боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него рак почки, в последнее время химиотерапия почти не имела эффекта.

И вот трагичный финал, новости о смерти мужа подтвердила Марина Юдашкина.

Стилист и эксперт моды Влад Лисовец выразил соболезнования семье модельера.

- Невероятный человек! Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишенный какой-либо грубости, талантливый! Он наряжал в невероятно красивые платья всю Россию, — сказал Лисовец в беседе с «360».

Позже Владислав Лисовец признался, что не раз лично встречался с модельером. Но, несмотря на критику со своей стороны, никогда не услышал от него плохого слова.

- Всегда был доброжелательным, и знаете, я даже больше вам скажу, сейчас понимаю, что с моей стороны в адрес Валентина была критика, но несмотря на это, при встрече со мной, он всегда улыбался и здоровался, - сказал стилист РИАМО.

Модельер Маша Цигаль также выразила соболезнования семье модельера.

-Я хочу сказать, что у меня остались только очень приятные воспоминания о Валентине. Это сейчас очень много дизайнеров, а когда я начинала, вообще дизайнеров практически не было. Валентин действительно был одним из нескольких дизайнеров, которые в принципе существовали", – рассказала она Москве 24.

В свою очередь, Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская отметила, что имена ушедших дизайнеров связаны не только со спортом, но и с модой.

- Один за другим ушли два выдающихся модельера. Сегодня — Валентин Юдашкин. И тоже привязка к спорту: зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, белые пальто и шляпы российской команды, шарфы в цветах триколора, самый красивый выход был на церемонии открытия, - сказала она Rt.