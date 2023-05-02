Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией с возможным дефолтом в США

В Кремле внимательно следят за возможным дефолтом в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России внимательно наблюдают за возможным объявлением дефолта в США.

“Мы видим, что мировая экономика, американская экономика испытывает определенные проблемы: это высокая инфляция, продолжение инфляционных ожиданий достаточно на высоком уровне”, – сказал Песков, отметив, что подобные ситуации уже происходили, но Вашингтон находил решение проблемы.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года Соединенные Штаты могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

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