Минобороны РФ: российские военные выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска

ВКС России совершили семь вылетов в районе Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минобороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские военные за прошедшие сутки выполнили 74 боевые задачи в районе Артемовска, а истребительная авиация ВКС России совершила семь вылетов в этом районе.

“На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи”, – сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Артемовск является основной точкой боевых столкновений на Донецком направлении. Всего на этом направлении за сутки украинская армия потеряла до 290 военных и наемников.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно побывал в Артемовске и рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько территории контролируют ВСУ и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.