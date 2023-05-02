Посол в Дании Барбин: местные СМИ пытаются разрушить отношения между Россией и Фарерами

Барбин отметил, что рыболовный промысел проводится прозрачно и находится на постоянном контроле властей. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин уличил некоторых политиков и СМИ Дании в попытке разрушить отношения России и Фарерских островов в рыболовной сфере.

Телекомпании Швеции, Дании и Норвегии показали сюжет в рамках документальных фильмов Skyggekrigen, где говорилось о том, что Россия якобы исследует дно северных морей и готовится к крупному конфликту с Западом. После на фоне данного сюжета глава МИД Фарерских островов Хогни Хойдал заявил, что власти автономного субъекта могут сами решить вопрос о допуске российских рыболовецких судов.

"Говорить о распространяемой в датских СМИ дезинформации всерьез могут только те, кто не владеет знанием существа предмета или же специально хочет скомпрометировать и разрушить складывающееся десятилетиями взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Фарерскими островами в сфере рыболовства", - приводит комментарий Барбина РИА Новости.

Кроме того, дипломат считает попытку некоторых датских политиков представить отношения Фареров с Евразийской экономической комиссией как желание Москвы "вбить клин" в отношения островов и Дании - провокацией.

Также Барбин отметил, что рыболовный промысел проводится прозрачно и находится на постоянном контроле властей тех стран, в водах которых он осуществляется. Рыболовные суда России постоянно осматривают не только в портах, но и в открытом море. А отношения России как с Норвегией, так и с Фарерскими островами в сфере рыболовства подкреплены межправительственными соглашениями в полном соответствии с международным правом.

Между тем, российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что Москва ответит Варшаве на захват школы при посольстве в столице Польши. 29 апреля стало известно, что к зданию школы при российском посольстве в Варшаве в сопровождении полиции прибыли представители мэрии, после взломали калитку и заблокировали школу.