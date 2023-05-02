Невролог Парфенов рассказал о методиках для замедления надвигающейся деменции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что для замедления развития умеренного когнитивного расстройства есть множество нелекарственных методик, среди которых эксперт назвал прием витаминов, пересмотр рациона питания, а также регулярные физическая и умственная активности.

«Прежде всего, нужно работать и получать от этого удовольствие. Иметь достаточную физическую нагрузку, нормальный вес, правильно лечить имеющиеся болезни (гипертония, сахарный диабет и другие), радоваться жизни, справляться со стрессами», - заявил эксперт.

Эксперт отметил, что при появлении депрессии можно применить психотерапию, а также антидепрессанты, рекомендуя при этом проверить уровень витамина В12. Как уточнил специалист, при ухудшении памяти из-за дефицита В12, восстановить ее можно примерно за месяц. По его словам, дефицит В12 может наблюдаться у вегетарианцев, а также диабетиков, принимающих Метформин.

«Физической активности необходимо уделять минимум 30 минут, 3 раза в неделю. И это может быть просто ходьба. Чем больше физической активности, тем лучше», - рассказал он.

Ранее ученые пришли к выводу, что социальная активность и общение с близкими может снизить риск деменции и преждевременной смерти. Об этом писал Life.ru.

Как сообщал ОТР, ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса провели исследование и выяснили, что высокие уровни свободно циркулирующей ДНК в крови могут быть связаны с началом деменции.