Роскачество предупредило об активности лже-турфирм с начала сезона отпусков Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что с началом сезона отпусков кибермошенники начали активнее использовать схемы обмана в области туризма.

По его словам, создаются сайты-клоны, а также фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых заявлениях, а также сети виртуальных турфирм, что усложняет возможность выявить обман и вызывает доверие у путешественников

«Если вам предлагают большую скидку в 10–50% при условии полной предоплаты, лучше откажитесь. Если предлагают провести оплату путем перевода на карту или электронный кошелек, это тоже, скорее всего, обман», - предупредил специалист.

По его словам, зачастую злоумышленники крадут мили, бонусы, баллы, а также скидочные карты. Как отметил специалист, в особенности это актуально в туризме, так как многие авиакомпании начисляют «мили» в программах лояльности.

«Нужно устанавливать сложный пароль - от 8 символов с комбинацией регистров и добавлением цифр, а также перепроверять сайты, на которые вы попали из рекламных сообщений перед тем, как вводить там свои учетные данные», - рекомендовал эксперт.

Ранее россиян предупредили о существенном росте цен на летние путевки в Турцию. Как сообщал телеканал «360», туроператоры заявили о подорожании летних туров в Турцию на 30-50%.

Тем временем, как писал RT, по данным сервиса путешествий Туту.ру, самый дорогой авиабилет на майские праздники продан из Москвы в Дубай по маршруту бизнес-классом туда-обратно, а его цена составила 1 066 675 рублей.