Нежелание иметь детей раскрывает важную деталь характера человека: психотерапевт объяснила, какую

Психотерапевт Генварская назвала нежелание иметь детей безответственностью Фото: REUTERS

Врач-психотерапевт Диана Генварская в беседе с РИАМО назвала нежелание иметь детей является проявлением безответственности, а также в признаком отсутствия жертвенности, отметив, что такая тенденция может привести к вымиранию человечества.

«Желание не иметь детей - это безответственность, это нежелание жертвовать собой, своими интересами. Это очень серьезный показатель того, что если в обществе такие настроения будут преобладать, то мы не выживем», - заявила психотерапевт.

По ее словам, нежелание иметь потомство является тупиковым развитием, а умение ставить в приоритет не свои потребности, проявляя сострадания и самопожертвования, придают возможность выразить себя в воспитании ребенка, а также продолжении род.

Как заявила Генварская, женщина должна проявлять заботу, а также сострадание и создавать уют, а мужчине необходимо быть защитником и лидером.

Как писал Life.ru, согласно исследованию, около 70% россиянок хотят иметь двоих детей, а против материнства высказались только 2,4% опрошенных.

Тем временем психолог Наталья Наумова заявила, что при разводе супруги зачастую концентрируются на собственных обидах, забывая о вреде, который наносят психике ребенка. Как сообщал телеканал «360», специалист призвала родителей не мстить друг другу при разводе, чтобы не травмировать ребенка.