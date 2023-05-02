Грузовой поезд сошел с рельсов после подрыва путей в Брянской области

В Брянской области сошел с путей локомотив и несколько грузовых вагонов поезда Фото: соцсети

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.

“В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава”, – сообщил глава региона, отметив, что специальные службы уже работают на месте происшествия.

Днем ранее в Брянской области в результате подрыва путей сошел другой поезд. Неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, и привело к сходу локомотива и нескольких вагонов поезда. В том инциденте также никто не пострадал.

В пресс-службе РЖД сообщили, что уже восстановили движение после схода поезда на пути Брянск-Унеча. Менее чем за сутки бригада из почти 300 железнодорожников и три восстановительных поезда заменили около 100 метров поврежденных железнодорожных путей.