Воздушная тревога объявлена в Киеве Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, об этом сообщили местные власти.

«Внимание! Сирены воздушной тревоги в Киеве!» - говорится в сообщении горадминистрации.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ заявили, что в Сумской области были слышны взрывы. Других подробностей не сообщалось.

1 мая поздно ночью объявлялась воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

В ночь на 28 апреля воздушная тревога была объявлена в Киеве.

Также сообщалось, что сигналы воздушной тревоги были включены в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а ранее тревога была объявлена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Вооруженные силы России стали наносить удары по критической украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому оказались причастны украинские спецслужбы.