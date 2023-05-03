Израиль нанес удары по целям в секторе Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа, об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», - сказано в сообщении.

По данным агентства WAFA, по меньшей мере пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля армию Израиля поставили «под ружьё», приказав готовиться к любым ответным мерам на ракетные и миномётные обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана.

«Совещание охватывало все направления, в том числе запуски ракет из сектора Газа и Ливана за последний день. Министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события», - сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

В этот же день с территории Ливана по Израилю выпустили 34 ракеты, из которых 25 удалось перехватить системами ПВО.

Напомним, ранее в Ливане обнаружили пусковые установки, из которых осуществлялся обстрел Израиля.