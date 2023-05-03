WP: Зеленский заявил, что об утечке секретных данных Пентагона он узнал из новостей Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из новостей, об этом написала газета Washington Post.

Зеленский заявил в интервью, что «узнал об утечках как и все остальные – из новостей».

«Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. ...У нас не было такой информации. Лично у меня не было. Это определенно плохая история», - приводит газета его слова.

Зеленский отметил, что это плохо для репутации Белого дома и США.

Как писал сайт KP.RU, 8 апреля издание The War Zone написало, что недавняя утечка более сотни секретных документов Пентагона, посвящённых планам США и ВСУ в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многим другим темам, стала клондайком возможностей для российской разведки.

Согласно статье, в которой подводятся промежуточные итоги полученного ущерба от утечки, разведчики из России смогут получить детальное представление о всех грядущих военных планах ВСУ.

10 апреля пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков назвал утечку секретных документов из Пентагона достаточно интересной, отметив, что их все изучают и анализируют.