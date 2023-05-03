Politico: Киев скрывает от Запада детали контрнаступления из-за утечки данных в США Фото: REUTERS

Киев держит в секрете детали своего весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя, об этом написало издание Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.

«...Украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от военнослужащего Национальной гвардии ВВС ...Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении», - говорится в статье.

Издание отметило, что Киев не сообщает «...о сроках, о том, где и сколько войск он планирует выдвинуть на позиции для проведения операции».

Как писал сайт KP.RU, Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из новостей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что ВСУ начнет контрнаступление в ближайшие недели. Он добавил: «посмотрим, что при этом произойдет».

В апреле представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом хочет убедиться в том, что украинские войска достигнут успеха в наступлении, а когда и где оно начнется, будет зависеть от решения Зеленского.

Однако председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отмечал, что решение о начале наступления якобы будет принимать командование ВСУ и не называл возможных сроков.