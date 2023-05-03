Российские военные для уничтожения ПВО Украины применяют групповые удары дронов-камикадзе Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России для уничтожения украинских ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов», - заявил собеседник.

Источник уточнил, что в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».

По его словам, такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300.

Как писал сайт KP.RU, 18 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили реактивную установку залпового огня (РСЗО) из арсенала ВСУ, уточнив, что беспилотник поразил РСЗО под Авдеевкой.

13 марта стало известно, что дроны-камикадзе «Ланцет» были доработаны, учитывая опыт проводимой спецоперации на Украине.

Отмечалось, из опыта применения в спецоперации была модернизирована базовая версия - «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением.

Дрон получил новую оптико-электронную систему наведения, а также управления с новым программным обеспечением. У дрона появилась более мощная часть барражирующего боеприпаса.