NYT: Немецкие САУ PzH 2000 оказались не приспособлены к украинской распутице Фото: Александр КОЦ

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели советские артиллерийские системы «Пион», которые они должны были заменить, об этом написала газета New York Times.

«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц «Пион» на самом деле лучше работает в условиях грязи», - сообщает издание.

В статье отметили, что на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие САУ ввиду их невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала российского обстрела.

«Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет…, машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?», - пожаловался украинский военный.

В статье подчеркнули, что необходимо слишком бережно относится к технике, чтобы не вывести из строя электронику.

«Ее чувствительная электроника выходит из строя при воздействии влаги или грязи. Солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь», - пояснила газета.

Как писал сайт KP.RU, 29 апреля газета Financial Times со ссылкой на минобороны Украины сообщила, что ни одна из 20 переданных Киеву Италией самоходных артиллерийских установок (САУ) не была готова к бою.

В свою очередь минобороны Италии заявило, что Киев изначально запрашивал у республики снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте.

В заявлении подчеркнули, что Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию.

30 апреля президент Чехии Петр Павел заявил, что самой главной проблемой украинской армии сейчас можно назвать нехватку снарядов. Из-за этого, многая техника ВСУ становится складским товаром и в ней нет никакого смысла.

Он отметил, что российская армия имеет значительное преимущество в ракетных установках, арторудиях и в общем количестве боеприпасов.

Напомним, в июле 2022 года издание Bild сообщила, что к военнослужащим ВС России попала одна из немецких самоходных гаубиц PzH 2000, ранее поставленных на Украину.

Издание отмечало, что российские военные подбили гаубицу из немецкого же гранатомета, которые также ранее был поставлен украинским войскам.