Губернатор Кондратьев: В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами Фото: Олег УКЛАДОВ

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами», - написал Кондратьев. Он отметил, что пожару присвоен высший ранг сложности.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей населенного пункта нет», - добавил глава региона.

О причинах возгорания не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.

Рано утром 29 апреля в результате атаки украинских дронов в микрорайоне Казачья Бухта загорелась цистерна с топливом.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен высший - четвертый - ранг сложности. Помощь в ликвидации оказывают все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, пожарные расчеты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.