Губернатор Кондратьев: В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами
Фото: Олег УКЛАДОВ
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Темрюкском районе Краснодарского края, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами», - написал Кондратьев. Он отметил, что пожару присвоен высший ранг сложности.
«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей населенного пункта нет», - добавил глава региона.
О причинах возгорания не сообщается.
Как писал сайт KP.RU, 2 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.
Рано утром 29 апреля в результате атаки украинских дронов в микрорайоне Казачья Бухта загорелась цистерна с топливом.
Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.
Возгоранию был присвоен высший - четвертый - ранг сложности. Помощь в ликвидации оказывают все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, пожарные расчеты из Крыма и пожарный поезд Крымской железной дороги.