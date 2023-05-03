Названы способы узнать о слежке через камеру смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал о способах узнать о слежке через камеру смартфона.

В беседе с агентством ПРАЙМ эксперт рекомендовал при быстрой разрядке аккумулятора смартфона, проверить в настройках узнать, куда идет основное энергопотребление, и если на камеру, то, возможно, речь идет о слежке.

Тимофеев также напомнил, что многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. По его словам, нужно зайти в настройки, запретив доступ к камере. Как отметил специалист, многие приложения отлично работают и без возможности съемки.

Кроме того, специалист посоветовал ограничить или отключить камере сетевые подключения, а также отметил, что полностью от шпионажа пользователя может защитить покупка чехла со шторками для камеры.

Напомним, ранее Тимофеев названы номера, с которых вам могут звонить мошенники, предупредив, что злоумышленники звонят с номеров, состоящих из трех или четырех цифр.