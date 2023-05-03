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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:11

Пассажир избил споткнувшегося о его вытянутые ноги пенсионера в московском метро

Теперь агрессивного пассажира могут привлечь к уголовной ответственности за побои
Мила ГЕНЬ
Пассажир избил споткнувшегося о его вытянутые ноги пенсионера в московском метро Фото: стоп-кадр из видео

Пассажир избил споткнувшегося о его вытянутые ноги пенсионера в московском метро Фото: стоп-кадр из видео

Камеры в одном из вагонов метро Москвы засняли, как 41-летний мужчина избил пенсионера. 69-летнему пассажиру понадобилась помощь врачей, передает прокуратура столицы.

На видео попал и момент, который стал причиной агрессии: пенсионер проходил мимо и споткнулся о ноги сидящего мужчины, которые, к слову, были вытянуты до середины вагона. После этого он пошел дальше, но второй пассажир решил не оставлять такое «хамство» безнаказанным, подозвал его и после недолгой словесной ругани напал на обидчика.

Пострадавшему пенсионеру понадобилась медицинская помощь, которую оказали прибывшие врачи скорой.

Агрессивному пассажиру грозит уголовная ответственность по статье о побоях из хулиганских побуждений. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — до двух лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что американского журналиста Джона Дугана избили в метро Москвы.