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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:52

Девять человек погибли при стрельбе в школе в Сербии

Огонь открыл семиклассник, стрелявший из пистолета своего отца
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Огонь открыл семиклассник, стрелявший из пистолета своего отца

Огонь открыл семиклассник, стрелявший из пистолета своего отца

Фото: Иван ВИСЛОВ

По меньшей мере девять человек были убиты в результате стрельбы, которую в школе в центре Белграда открыл 14-летний подросток. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

По данным издания, подросток сначала застрелил охранника, после чего восемь учеников, которые находились в коридоре.

Как сообщила, пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии, открывший стрельбу подросток был задержан, а стрелял он из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны учебного заведения

«Полиция направила все доступные патрули, немедленно прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса», - сообщили в ведомстве, где отметили, что работа правоохранителей на месте продолжается для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце января этого года в американском штате Айова два ученика погибли при стрельбе в школе. Как писал сайт KP.RU, стрельба началась во время проведения программы для трудных подростков.