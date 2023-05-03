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НовостиПолитика3 мая 2023 9:00

В Госдуму внесены поправки о проведении выборов в новых регионах России в период военного положения

В законах о принятии новых регионов в состав РФ говорится о проведении там выборов осенью 2023 года
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Госдуму внесены поправки о проведении выборов в новых регионах России в период военного положения

В Госдуму внесены поправки о проведении выборов в новых регионах России в период военного положения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Государственную думу внесли поправки в федеральный конституционный закон о военном положении, предполагающие проведение выборов в новых регионах России, сообщил журналистам председатель комитета Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что референдумы и выборы в органы государственной власти не проводятся на территориях, где действует военное положение. Вместе с тем в законах о принятии новых регионов в состав России говорится о проведении там выборов осенью 2023 года, отметил он.

«Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», – заявил депутат.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в присоединенных регионах России 19 октября 2022 года.