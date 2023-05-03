Роман Протасевич приговорен к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти в Белоруссии

Роман Протасевич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский суд вынес приговор бывшему главреду Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу по делу о заговоре для захвата власти. Обвиняемы был приговорен к восьми годам колонии.

Как сообщается, основателя признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Степана Путило заочно приговорили к 20 годам лишения свободы, а еще один фигурант данного дела - Ян Рудик был приговорен к заключению на срок 19 лет.

Напомним, в апреле прошлого года генеральный прокурор Белоруссии сообщил, что Верховный суд республики признал NEXTA террористической организацией. В мае того же года Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Романа Протасевича, Степана Путило, Яна Рудика и других лиц, участвовавших в руководстве телеграм-каналом NEXTA,

Напомним, ранее Окружной суд Варшавы отказался выдавать Минску Степана Путило.