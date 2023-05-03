Инвесторы получат землю от ДОМ.РФ под строительство в 16 регионах

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По итогам очередного заседания профильной правительственной комиссии ДОМ.РФ наделен агентскими полномочиями в отношении неиспользуемых участков и объектов в 16 регионах России. Эти территории (всего 77,7 га) выставят на торги. Впоследствии участки застроят жильем и другими объектами.

Так в Республике Северная Осетия — Алания запланирован проект комплексного развития территории (КРТ). Градостроительный потенциал участка составляет 33,3 тысячи «квадратов» жилья. Кроме жилых домов, здесь будет запланировано строительство инфраструктурных и социальных объектов, благоустройство территории. Проект рекомендовано вести с применением Стандарта КРТ (его разработал ДОМ.РФ, документ служит инструментом повышения качества среды и перехода российских городов к современным моделям развития), а также с соблюдением «зеленого» стандарта ГОСТ Р для многоквартирного жилья, введенного в ноябре 2022 года.

— ДОМ.РФ в рамках своей деятельности по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов занимается градостроительной подготовкой участков, ведет работу по выстраиванию взаимоотношений с местными и региональными властями, предлагает механизмы и инструменты, которые позволяют снизить издержки застройщиков, ускоряют реализацию проектов, повышают комфорт городской среды и привлекательность ранее заброшенных территорий, — сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Кроме того, правкомиссия утвердила передачу властям Самарской, Кировской и Московской областей полномочий по управлению и распоряжению участками общей площадью 128 га. В Самаре на выделенной земле построят детский хоспис, в Кирове — жилые кварталы. В подмосковных Мытищах на участках общей площадью около 108 га реализуют масштабные проекты КРТ.