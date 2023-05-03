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НовостиОбщество3 мая 2023 11:41

Мэрия Москвы запретила полеты беспилотников в городе

Запрет не распространяется на беспилотники, необходимые для государственных нужд
Роман ПОЛОСИКОВ
Мэрия Москвы запретила полеты беспилотников в городе

Мэрия Москвы запретила полеты беспилотников в городе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве запретили полеты беспилотных летательных аппаратов в городе. Запрет не касается только тех беспилотников, которые необходимы для государственных нужд. Этот протокол подписали в ходе заседания оперативного штаба Москвы. Об этом рассказали ТАСС.

— Подписанный документ регулирует порядок выдачи разрешений на полеты над городом беспилотных летательных аппаратов. Выдавать такие разрешения теперь планируется только для государственных нужд, — заявили в правительстве столицы.

Также во время заседания было принято решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников, а также привлечение к ответственности за подобное нарушение граждан и организаций.

Ранее KP.RU рассказывал о запрете полетов беспилотников в Тверской области. Там в определенных случаях нарушения запрета предусмотрена уголовная ответственность.