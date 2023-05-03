Врач-терапевт предупредила об опасности пластиковой посуды при употреблении горячего шашлыка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Май-традиционный месяц шашлыков и на праздники многое стараются вырваться за город, чтобы пожарить мясо на углях. Самым ходовым инвентарем в таком случае является пластиковая посуда.

Но использовать ее не так безопасно, как кажется. Производители заменяют в составе бисфенол А на аналог - бисфенолом S (BPS), он менее опасен, но все равно оставляет свои следы. Об этом рассказала Маргарита Пожарова, врач-терапевт.

Если положить в такую тарелку кусок горячего мяса, то при нагревании будут выделяться токсины. За редким исключением пластиковую посуду нельзя нагревать выше 80 градусов.

Особенно вредна при нагревании посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». А самая ядовитая – это посуда, которая имитирует фарфор - меламина. Например, такие бутылки нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или около огня.

- Лучше предусмотреть для шашлыка блюдо из другого материала, а уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется, — посоветовала медик в беседе с «Газетой.Ru».

Если без пластиковой посуды не обойтись, то лучше выбирать товары с маркировкой «5» и «РР», а вот обозначения «7», «3» или «РС» лучше избегать, они содержат в своем составе вредный поликарбонат.

Пластиковую посуду врач советует заменить на картонные аналоги.

Тем временем, врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о негативном влиянии неправильной термической обработки шашлыка на организм человека. Врач назвал самый опасный вид шашлыка. Это свинина. Она содержит крайне много жиров, которые значительно повышают уровень холестерина. От них нельзя избавиться даже при обработке мяса ножом, пишет ФАН.

Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева. Например, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев, а для баранины и свинины — вишня, берёза или липа, пишет Rt.

Шашлыки на ольхе, самшите и тисе получатся ядовитыми. Потому что при нагревании эти породы деревьев выделяют токсичные вещества. Также не стоит бросать в мангал еловые ветки и другие хвойные, передает "360".