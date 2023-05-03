Сомнолог назвала идеальное средство борьбы с тревогой Фото: Shutterstock

Сомнолог София Черкасова в беседе с NEWS.ru назвала средства борьбы с тревогой, отметив пользу физических нагрузок.

По ее словам, когда человек тревожно спит, ему необходимо пересмотреть свой образ жизни. Как она отметила, в таком случае необходимо справиться с дневными событиями, которые беспокоят в течение дня.

Врач рекомендовала «гармонические физические нагрузки», которые должны быть по 30-60 минут четыре-пять раз в неделю. По ее словам, они помогают побороть тревожность, способствуя выработке аденозина, а также перерабатывают кортизол. «Регулярная физическая нагрузка может обеспечить здоровый сон», - добавила эксперт.

Как отметила специалист, в случае, когда у человека возникают тревожные расстройства, то ему могут помочь медикаменты, но эксперт предупредила, что препараты обязательно должны назначаться только знающим диагноз врачом.

«Режим, ограничение кофеина во второй половине дня, информационный детокс, а именно отказ от избыточного скроллинга в интернете, спокойный вечер - все это поможет избегать тревожности», - отметила она.