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НовостиОбщество3 мая 2023 13:47

Психолог рассказал, как морально подготовиться к сдаче ЕГЭ

Психолог Идзиковский рекомендовала избегать перфекционизма во время сдачи ЕГЭ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Идзиковский рекомендовала избегать перфекционизма во время сдачи ЕГЭ

Психолог Идзиковский рекомендовала избегать перфекционизма во время сдачи ЕГЭ

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Психолог Евгений Идзиковский в беседе с NEWS.ru рассказал, как не потерять самообладание во время сдачи ЕГЭ, отметив, что несколько глубоких вдохов и выдохов помогут уменьшить стресс, а также улучшить кислородом снабжение мозга.

«Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга», - заявил эксперт.

Кроме того, специалист рекомендовал избегать на экзамене перфекционизма и не сравнивать себя с кем-либо. «Сосредоточьтесь на собственных достижениях и сделайте все возможное, чтобы дать лучший результат», - отметил он.

В случае паники Идзиковский рекомендовал сконцентрироваться внимание на выполнении первых заданий, которые хорошо знаешь. По его словам, при их успешном решение можно будет почувствовать себя увереннее.