Психолог рассказал, как морально подготовиться к сдаче ЕГЭ

Психолог Идзиковский рекомендовала избегать перфекционизма во время сдачи ЕГЭ Фото: Анастасия ОСИПОВА

Психолог Евгений Идзиковский в беседе с NEWS.ru рассказал, как не потерять самообладание во время сдачи ЕГЭ, отметив, что несколько глубоких вдохов и выдохов помогут уменьшить стресс, а также улучшить кислородом снабжение мозга.

«Верьте в свои способности, мыслите о себе как об успешном ученике, который готов к сдаче экзамена. Так вы не потеряете самообладание. Если вы начинаете чувствовать напряжение и тревогу, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это уменьшит стресс и улучшит кислородное питание мозга», - заявил эксперт.

Кроме того, специалист рекомендовал избегать на экзамене перфекционизма и не сравнивать себя с кем-либо. «Сосредоточьтесь на собственных достижениях и сделайте все возможное, чтобы дать лучший результат», - отметил он.

В случае паники Идзиковский рекомендовал сконцентрироваться внимание на выполнении первых заданий, которые хорошо знаешь. По его словам, при их успешном решение можно будет почувствовать себя увереннее.