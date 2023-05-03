Бизнес-коуч Акман объяснила, как правильно просить о повышении зарплаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес-коуч Катерина Акман в беседе с «Газетой.ру» объяснила, как правильно просить о повышении зарплаты, отметив, что прогрессивные предприниматели готовы повышать заработную плату работнику, когда видят, что тот приносит пользу общему делу. По ее словам, это обходится даже дешевле, чем поиск новых сотрудников.

Как заявила эксперт, если сотрудник уверен в своих профессиональных заслугах, не нужно откладывать разговор с начальством. Тем не менее, для начала специалист рекомендовала, посмотреть, какая зарплата, предлагается в такой же сфере на схожих позициях. «Возможно, ваша оплата труда адекватна рынку», - заявила она.

«Следующее, что стоит сделать: пройти несколько собеседований и убедиться, что работник соответствует требованиям. Если специалисты в вашей нише зарабатывают больше и вы уверены в своих силах, можете смело идти на разговор с руководителем», - сказала специалист.

Акман сообщила, что в ходе разговора с начальником необходимо аргументировать свою просьбу успешными результатами работы. Еще одним важным фактором бизнес-коуч назвала отношение коллектива к человеку, отметив, что чем более оно положительное, тем скорее можно рассчитывать на благоприятный ответ работодателя.

Как выяснили «Известия», больше всего на данный момент готовы предложить сотрудникам в сфере промышленности. Сообщалось, что рекордной стала вакансия заместителя главного инженера в Якутии - в месяц обещают зарплату почти полмиллиона рублей. Там же 350 тысяч может зарабатывать и механик холодильных установок.

Тем временем, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сообщил о росте реальных зарплат россиян. Как писал ОТР, эксперт отметил, что рост реальной зарплаты в стране превысил инфляцию.