Врач скорой помощи ответила, когда температура у детей переходит критическую отметку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все родители сталкивались с тем, что у детей поднимается температура. До определенных границ она не представляет опасности, но после прохождения рубежа, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Врач скорой помощи АО «Медицина» Елена Нечаева назвала опасные границы. Для малышей до 3 месяцев это повышение от 38°С.

Как только пересекается граница в 38.5°С у детей любого возраста могут начаться судороги и патологии со стороны ЦНС.

- В границах от 38.5°С и до 40°С нужно экстренно вызывать бригаду, - говорит врач РИАМО.

Но часто в первые два-три дня на фоне лечения вирусных или, чаще, бактериальных инфекций, бывает такая температура. Она требует обильного питься, а еще приема жаропонижающих.

А вдыхание пара вареной картошки при кашле и насморке может принести намного больше вреда, чем пользы, особенно в случае с детьми. В частности, это может привести к спазму бронхов и нарушению дыхания, рассказала «Известиям» врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

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