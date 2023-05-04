Американский правозащитник Барака допустил скорое завершение украинского конфликта

Американский правозащитник заявил, что контрнаступление ВСУ обречено на провал. Фото: REUTERS

Украинский конфликт практически подошел к концу. Такое мнение высказал правозащитник из США Аджаму Барака, при этом назвав «отчаянной» попытку Киева организовать контрнаступление. Правозащитник отметил, что попытка контрнаступления ВСУ заранее обречена на провал.

«Все это знают, кроме американцев», - написал Барака в Twitter, добавив, что американские корпорации ведут освещение украинского конфликта «аморально» и вводят население США в заблуждение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии 3 мая заявил, что скоро начнутся наступательные действия ВСУ.

Тем временем военный эксперт Анатолий Матвийчук, проанализировав заявления министра обороны России Сергея Шойгу, сделал вывод о готовности России к контрнаступлению ВСУ.

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