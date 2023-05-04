В Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода

На Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами. Иллюстративное фото. Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Ильский Краснодарского края горит резервуар нефтеперерабатывающего завода. Об этом в ночь на 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что причиной ЧП стало падение беспилотного летательного аппарата.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», - сообщает агентство.

Пожарные выехали на место происшествия.

Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.

Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.

Пожару был присвоен высший ранг сложности. Языки пламени возвышались на несколько десятков метров над резервуаром. Сообщалось, что жертв и пострадавших не было. Подробности здесь на KP.RU.