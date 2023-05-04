Белый дом предупредил о сокращении 8 млн рабочих мест и падении ВВП в США из-за затяжного дефолта Фото: REUTERS

Следствием затяжного дефолта в Соединенных Штатах может стать падение Валового внутреннего продукта (ВВП) США на 6,1%, а также потеря 8,3 млн рабочих мест и рост безработицы на 5%. Такое предупреждение сделали члены Совета экономических консультантов в отчете, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

«Затяжной дефолт, вероятно, приведет к серьезному ущербу для экономики, при этом темпы роста числа рабочих мест изменятся от нынешних значительных приростов к потерям, исчисляющимся миллионами», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент короткого дефолта или балансирования на грани его наступления ожидают негативные последствия, но не такие серьезные. Говорится о сокращении рабочих мест на 200-500 тысяч, уменьшении ВВП на 0,3-0,6%, а также росте безработицы на 0,1-0,3%.

Напомним, Минфин США предупреждал, что дефолт может произойти уже к 1 июня 2023 года, отмечая, что Соединенные Штаты не смогут обслуживать образовавшийся госдолг.