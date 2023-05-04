Сергей Цивилев: «Работы в самой большой поликлинике региона ведем поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов»

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Капитальный ремонт проводится по поручению Сергея Цивилева. После завершения работ врачебные кабинеты оснастят современным оборудованием и мебелью. В результате учреждение станет соответствовать всем требованиям организации медицинской помощи. Проектом также предусмотрено создание во всех отделениях поликлиники доступной среды для маломобильных пациентов.

Средства на ремонт выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Работы в самой большой поликлинике региона ведем поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов. Это несколько продлило сроки, но здоровье и комфорт людей – в приоритете. К этому медучреждению прикреплены более 94 тысяч жителей областного центра, несмотря на проводимую масштабную реновацию все они своевременно получают медпомощь в полном объеме. Сейчас важно в срок и без потери качества выполнить третий – финальный этап капремонта. Этого ждут и пациенты, и коллектив поликлиники», – прокомментировал Сергей Цивилев масштабное обновление поликлиники впервые за 40 лет эксплуатации здания.

Площадь самого большого лечебно-профилактического учреждения региона превышает 11,7 тысячи квадратных метров. Здесь уже полностью завершен 1 этап ремонтных работ - обновлен корпус травматологии. На 90% выполнены работы 2-го этапа. Заменены все окна, система отопления, сделана стяжка пола, капитально отремонтирована кровля, обновлен фасад, завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. Параллельно строители уже приступили к 3-му этапу – работам в подвале и на 5-м этаже. В июне будет продолжена работа по благоустройству территории.

При ремонте используются специальные строительные материалы. Они полностью соответствуют современным санитарным требованиям.