Слуцкий: отвественными за атаку дронов на Кремль должны быть Зеленский и Байден
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Украинский президент Владимир Зеленский вместе с главой Соединенных Штатов Джо Байденом должны нести ответственность за атаку беспилотников на Кремль. Такого мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Зеленский вместе с его западными хозяевами, в числе которых президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, должны нести ответственность за атаку дронов на Кремль", - написал Слуцкий в своем телеграмм-канале.
Кроме того, депутат не оставил без внимания слова госсекретаря США Энтони Блинкена, о том что Украина сама будет решать, как "собирается защищать себя и как она будет пытаться вернуть территории". Слуцкий отметил, что попытки США "изобразить непричастность" выглядят натянуто.
Напомним, в ночь на 3 мая на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два беспилотника. Атаку устроили приверженцы Киевского режима, сообщили в пресс-службе президента сообщили. В результате случившегося, никто не пострадал и никакого материального ущерба нет.